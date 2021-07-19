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Yaramazlara biraz batar!

Çocuk Kitaplığı / Bir Dedenin Kalbi: Dede-torun ilişkisi

AYNUR KOLBAY

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@okumak_zamani

“Her hikâye bir kalpten doğar. Bu hikâye de bir dede ile torunun kalbinden doğdu. Dağların kalbindeki evlerinden süzüldü.”

Bir dede-torun ilişkisi, dede ya da torun tarafından paydaşı olanlar bilir, herkese kısmet olabilecek bir şans değildir. Bir dedenin bitmek bilmez sevgisinin torun üzerinde yarattığı etkiyi, bağlayıcılığı ve sevgiyi gözlemek bile insanı etkiler. Ketebe Çocuk’tan çıkan ‘Bir Dedenin Kalbi’, yetişkinler açısından da oldukça duygusal bulunabilecek etkileyici ve sevgi dolu bir kitap.


Kitabın kahramanları, tahmin edileceği üzere bir dede ve bir torun. Dağların kalbinde, dumanı tüten sevimli bir evde yaşıyorlar. Ormanın kalbinden meyveler toplayarak, nehrin kalbinden balıklar tutarak, gecenin kalbinde anılarına sığınarak mutluluk içinde yaşıyorlar. Günlerini kalpten gelen etkinliklerle noktaladıklarında, karanlığın çökmesiyle birlikte, birbirlerine hikâyeler anlatmaya başlıyorlar. Dedenin gençliğini, yaşadığı maceraları, atlattığı tehlikeleri, orman canlılarına dair tüm hikâyeleri dinleyen torun, her gece gözlerini yumduğunda dinlediği bu maceralarla dolu rüyalara dalıyor.

Zamanla çocuğun büyümesine, dede-torun ilişkisinin farklı boyutlara taşınmasına ve ormanın kalbinden şehrin kalbindeki evlere varan yolculuklarına şahit oluyoruz. Zaman değişse, insanlar farklılaşsa da her zaman dinlemeye hazır bir çocuk ve ona binlerce hikâye anlatmaya hazır bir dede olduğunu görerek noktalıyoruz kitabı.

Gerek çizimleri, gerek yumuşacık hikâyesiyle insanın içini sımsıcak yapan kitap, sevginin gücünü, birlikte yaşanılan güzel günlerin, biriktirilen anıların ve kurulan hayallerin güzelliğini ve sevdiğin biriyle birlikte bir yaşam kurmanın değerini her sayfada tekrar tekrar hissettiriyor. Kitap boyunca ailenin diğer fertlerine dair hiçbir bilgi ya da ipucu göremiyor, onların nerede olduklarına dair bir bilgi edinemiyor olsak da zaten bunu merak da etmiyoruz. Birbirlerine yeten bu ilişki bizlere de yeterli geliyor.

Kitap, çok basit bir kurgu ile oldukça masalsı, şiirsel ve dokunaklı bir hikâye anlatmayı başarıyor. Bu yalın dili ve masalsı anlatımı Türkçe olarak yansıtabilen çevirmen Feride Kurtulmuş’un da başarısını es geçmemek gerek.

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: IrenaTrevisan

Çizer Adı: Enrico Lorenzi

Sayfa Sayısı: 32

Yayınevi: Ketebe Çocuk

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