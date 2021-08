Çocuk kitaplığı / Benim Teyzem Bir Başka: Algı farklılıkları

AYNUR KOLBAY

Herhangi bir olaya farklı kişilerin gözünden bakabilmek ya da aynı durumu değişik insanlardan dinlemek, o olaya farklı derinlikler de kattığı için ilgi çekici olabiliyor. Özellikle kurgusal metinlerde farklı karakterlerin ağzından dinlediğimiz olaylar, durumlara karşı birbirinden bağımsız bakış açıları geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu farklı kişilerin birinin yetişkin, birinin çocuk olması ise olaylara bambaşka bir boyut kazandırabiliyor.

Yetişkinler ve çocuklar olarak dünyayı algılayışımız, yaşananları anlamlandırışımız doğal olarak birbirinden çok farklı. Bizi geliştiren, değiştiren faktörler de bu farklılıklar oluyor çoğu zaman. Bu nedenle özellikle çocukluk döneminden itibaren, herkesin farklı düşüncelere, farklı zevklere, farklı alışkanlıklara sahip olduğunu anlamak, bunu kabullenmek ve saygı duymak da bir o kadar önemli.

‘Benim Teyzem Bir Başka‘ kitabı da, Alp Gökalp’in sıcak ve eğlenceli hikâyesini, Ayşe Klinge’nin karakterlere resmen can verdiği müthiş resimleri ile buluşturarak, bize aynı olayın bazen bambaşka şekillerde yaşanabileceğini, muhataplarında bambaşka duygular yaratabileceğini çok güzel bir şekilde anlatıyor.

Çizimlerden anne, baba, küçük kardeş ve büyükannesi ile birlikte yaşadığını tahmin ettiğimiz minik karakterimizin teyzesi her yaz onları ziyarete geliyor. Teyzesi orada olduğu müddetçe, tüm zamanını onunla geçiriyor ve yanından hiç ayrılmak istemiyor. Her günü birlikte geçiren ikili, akşam eve dönüp de tüm aileyle bir araya geldiklerinde ise o günü nasıl geçirdiklerini anlatıyorlar. İşte kitabın güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Çünkü birbirini tutmayan gün özetleri ile her ikisinin de aynı şeyi yaşasalar bile tamamen bambaşka şeyler algıladıklarına, hissettiklerine şahit oluyoruz.

Sayfaların birinde teyzenin, diğerinde ise çocuğun o güne dair izlenimlerini okuduğumuz kitap boyunca dostluk, aile, gurbet gibi kavramlara dair duygular çok naif bir şekilde hissettiriliyor. Yazar, kimi zaman bizi bir yetişkinin de çocukluk yapmaya ya da çocukça eğlenmeye olan özlemine ve cesaretine tanık yaparken, kimi zaman da tüketim, doğa, sağlıklı beslenme gibi konulara dair hikâyenin içine ufak ufak fikirler atıyor. Bunları didaktiklikten oldukça uzak ve eğlenceli bir dille yapmayı başardığı için, çocukların bu konulara merak salmasını ve konuşmak istemesini de kolaylaştırıyor bana kalırsa.

Teyze sevgisinin özelliğine, biricikliğine, teyzelerle geçirilen zamanların değerine de vurgu yaparak, hem teyzelerin hem de teyze sahibi miniklerin kalbini fethedecek bir samimiyete sahip olan kitap, 7 yaş üstü tüm okuyucular için uygun.

Keyifli okumalar…

Yazar adı: Alp Gökalp

Çizer adı: Ayşe Klinge

Sayfa sayısı: 28 sayfa

Yayınevi: Nesin Yayınevi