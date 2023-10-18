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Yaramazlara biraz batar!

‘Çocuk istismarı’ndan gözaltına alınan polis tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre ilçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K’nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.


Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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