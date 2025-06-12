Çocuk istismarı görüntüleri satın alan sekiz kişi tutuklandı

İstanbul’da çocukların bulunduğu müstehcen yayınları sosyal medya uygulamasından satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan sekiz şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

Soruşturma İstanbul Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütüldü.

Çocuk istismarı yayınlarını ülkeye sokup Telegram kanalından satan bir şüphelinin banka hesabına para gönderen sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler A.E.Y, A.O, A.S.K, E.O, M.T, O.Ş, S.Y. ve T. M.A. yakalandı.

Şüpheliler savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik sekiz isim için de ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklama kararı verdi.