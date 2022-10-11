Çocuğunuzun ‘online’ yaşını biliyor musunuz?

Britanya’daki medya izleme grubu Ofcom, yeni yayınlanan bir raporunda 8-12 yaş aralığındaki çocukların dörtte birinin yaşının 18’den büyük beyan edildiğini söylüyor.

Ofcom’un bugün web sitesinde yayımladığı rapora göre 8-17 yaş aralığındaki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 77’sinin büyük sosyal medya platformlarından en az birinde kendi hesabı var.

Çevrimiçi olmadıklarında bile, arkadaşlarıyla en son sosyal medya paylaşımlarından veya çevrimiçi oyun trendlerinden bahsediyorlar. Bu nedenle, bu platformlarda yer almayan çocuklar kendilerini sohbetlerden ve hatta arkadaş gruplarından dışlanmış hissedebiliyorlar.

Araştırma özellikle daha genç yaş aralığındaki (8-12) çocukların sosyal medya hesaplarını oluşturmak için ebeveynlerinden veya velilerinden yardım aldığını söylüyor.

Çoğu sosyal medya uygulamasında hesap oluşturmak için minimum yaşın 13 olduğu düşünülürse platform, kullanıcılardan yaşlarını beyan etmelerini istediğinde çocuklar olduklarından gerçekte olduklarından daha büyük bir yaş söylüyor.

Daha çok içerik için yaşını büyüten çocuklar

Bazı çocuklar, ‘50‘ye kadar varabilen büyük yaşlar beyan ediyor, bu sayede kendi yaşına uygun görülen içerikten daha fazlasına ulaşmayı amaçlıyor.

Rapora göre, sosyal medyayı kullanan ve bir profile sahip olan 8 – 12 yaş arasındakilerin yaklaşık dörtte biri, 18 yaş ve üzerinde görünüyor.

8 yaşındaki bir çocuk yaşını 13 olarak girdiğinde, gerçekten 13 yaşında geldiğinde bu kez 18 yaşa uygun içeriklerle karşılaşıyor.

Güvenli bir çevrimiçi ortam için öneriler

* Çocuğunuzun çevrimiçi bir hayatı olduğunu kabul edin. Çevrimiçi olmanın önemini ve bu dünyanın ona yeni kapılar açtığını anladığınızı gösterin. Ancak sizin de uyacağınız bazı temel kurallar koyun.

* Çoğunuzla konuşmayı ve onu dinlemeyi bırakmayın. Çevrimiçi ortamda neler yaptığını bundan nasıl bir zevk aldığını sorun. konuşun. Gördükleri her şey hakkında sizinle konuşabileceklerini bilmelerini sağlayın.

* Telefon, dizüstü bilgisayar, tabletlerler, diğer uygulamalar… Mümkün olan her yerde ebeveyn kontrolünü kullanın.

* Çocuğunuzun ‘çevrimiçi yaşını’ kontrol edin. Sosyal medya uygulamalarına girebilmek için yaşını farklı girdiyse uygun olmayan içeriklerle karşılaşabilir.

* Çocuğunuza dijital rol model olun. Siz de ekrana bakmaya ara verin, telefonsuz zaman geçirin.