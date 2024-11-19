Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babanın savunması: Görüntüler eski

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlanan baba tutuklandı.

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Burdur’da bulunan 26 yaşındaki Fatma A., İzmir’de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki kocası Şiyar A.’nın kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis Şiyar A.’yı gözaltına alınmış, babanın yanındaki yedi yaşındaki Yiğit Cemil A. ile 3 yaşındaki Berat A. devlet korumasına alınmıştı.

Gözaltındaki Şiyar A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şiyar A. ifadesinde suçlamaları reddederek, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü: “Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski.”

Zanlı sevk edildiği hakimlikçe ‘silahla tehdit’ten tutuklandı.