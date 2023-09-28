CNN Türk’te ‘akıl çemberi’: İmamoğlu İkizler burcu, seçimlerde kaybediyor

Astrolog Nuray Sayarı CNN Türk’te yerel seçimleri ‘analiz’ etti. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İkizler burcu olduğu için kazanamayacağını öne sürdü.

CNN Türk’te 22 Eylül’de yayınlanan ‘Akıl Çemberi’ programına astrolog Sayarı konuk edildi.

Sayarı yerel seçimlerde burçlardan yola çıkarak kimin kazanıp kimin kazanmayacağını anlattı: “Ekrem İmamoğlu Beyefendi ikizler burcu, bu seçimlerde kaybediyor ve bitiyor. Siyasi hayatı devam ediyor ama eninde sonunda CHP’den ayrılacak. İBB başkanı değil artık 2024’te. İstanbul’u AK Parti alıyor.”

Sayarı Ankara ve İzmir’de ise ‘düzenin devam edeceğini’ söyledi.