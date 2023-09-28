Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

Yerel seçimler için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim’e kadar başvurması gerekiyor.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmesi için adres değişikliklerini e-devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim’e kadar yapması gerekiyor.

YSK, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak. Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için milletvekili genel seçimindeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.