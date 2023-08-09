AKP’den yerel seçim için dört aşamalı plan

AKP’de yerel seçim için dört aşamalı plan hazırlandı. Deprem bölgesi için özel çalışmalar yapılacak.

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TRT’nin haberine göre yerel seçime dört aşamalı planla gidilecek. İlk aşamada Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek.

Erdoğan’ın 15 Ağustos’tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat’a gitmesi bekleniyor.

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, AKP MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Bölge için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.