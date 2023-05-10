CNBC, Türkiye’ye ekonomi haber kanalı olarak dönüyor

Uluslararası medya markaları arasında yer alan CNBC ile İlbak Holding’in ortaklığında iş ve ekonomi dünyasından haber içeriklerini yayınlayacak CNBC Türkiye yayın hayatına başlıyor.
Merkezi İstanbul’da bulunacak CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek.
Ekim 2023’te lansmanı planlanan CNBC Türkiye, uydu, kablo, karasal yayın ağları, internet yayın platformları ve geniş bant hizmeti sunan platformlar üzerinden ülke genelinde yayınlanacak.
Yabancı dizi ve film içerikleri yayınlayan Doğuş Medya Grubu’na ait CNBC-e 2015’te Türkiye’de yayın hayatına son vermişti.