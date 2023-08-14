Clarence Avant hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca çok sayıda siyahi müzisyeni menajerlik, prodüktörlük ve tur organizatörlüğüyle destekleyen ‘Siyahi Müziğin Babası’ lakaplı Clarence Avant, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Clarence Avant. (WireImage)

Ailesinden basına yapılan yazılı açıklamada, Avant’ın Los Angeles’taki evinde eceliyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

AA’nın haberine göre açıklamada, Avant’ın geride ailesi, çok sayıda arkadaşı ve müzik dünyasını kökten değiştiren iş arkadaşlarını bıraktığı kaydedilerek, “Mirasından bize kalan sevinç, kaybımızın üzüntüsünü silecektir” ifadesi kullanıldı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 1931’de doğan Clarence Avant, müzik işletmeciliğine 1950’li yıllarda Little Willie John, Sarah Vaughan, Kim Weston ve Tom Wilson gibi siyahi müzisyenlere menajerlik yaparak başladı.

Avant, 1967’den 1969’a kadar Venture Records’ta çalıştıktan hemen sonra Los Angeles’ta ilk müzik şirketi Sussex Records’ı kurarak şarkıcı Bill Withers, gitarist Dennis Coffey ve Gallery adlı rock grubuyla beraber çalıştı.

Clarence Avant’ın hayatı, 2019’da yayınlanan Netflix yapımı ‘The Black Godfather’ belgeselinde anlatıldı.