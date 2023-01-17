Citroen CEO’su: Elektrikli araç, SUV’yi ‘öldürecek’

Citroen CEO’su Vincent Cobee, elektrikli araçlara geçişle, ağırlıklarından ve çevreyi kirletmelerinden dolayı SUV’un devrinin kapacağını söyledi.

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Britanya merkezli Daily Mail’e konuşan Citroen CEO’su Cobee, SUV’ların çok büyük olduğunu ve bataryanın da eklenmesiyle ağırlıklarının iyice artığını belirtti. Cobee, bu nedenle SUV’ların hem çevreyi daha çok kirlettiğini hem de kazalarda daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Cobee, batarya ağırlığı konusunda elektrikli araçların SUV’u ‘öldüreceğini’ öngörüyor. Ayrıca elektrikli araçların çevreyi daha az kirletmesi de bu değişimdeki bir etken.

Cobee, “Beş yıl önce büyük bir şehirde, çocuklarınızı büyük bir SUV ile bırakıyorsanız, mükemmeldiniz. Şimdi bunu yaparsan terörist oluyorsun” dedi.

Cetroen CEO’su, devletlerin araçlar için ağırlık vergisi koyacağını tahmin ediyor. Cobee, insanların bu nedenle SUV’u yavaş yavaş terk edeceğini öngörüyor.