Çipras’tan Erdoğan’a yanıt: Ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değil

Yunanistan’ı adaları silahlandırma konusunda suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanca yazdığı tweetlere, ana muhalefet lideri Aleksis Çipras’tan Türkçe yanıt geldi. Çipras, ”Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ege’de hava sahalarının ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların yoğunlaştığı bir ortamda Türk yetkililer bir süredir Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal ettiğini savunuyor.

Dün İzmir’de Efes-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyen Erdoğan, ”Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” diye konuşmuştu.

Erdoğan, bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından Türkçe ve Yunanca bir ‘uyarıda’ daha bulunmuştu: ”Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.”

Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022

‘Cevap aşırı milliyetçilik değildir’

Erdoğan’a yine Twitter üzerinden yanıt veren Yunanistan’ın ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras Türkçe ve Yunanca olarak şu mesajı paylaştı: ”Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir.”