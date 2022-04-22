Cinsel istismar şüphelisi imam tutuklandı: Bilgisayarında çocuk pornosu bulundu

İstihdam platformu LinkedIn’in yeşil ekonomiyle ilgili ilk raporuna göre iş arayanlar özgeçmişlerine bu alandaki birikim ve yeteneklerini ekliyor. Ancak, özgeçmişlerdeki ‘yeşilleşme’ süreci çevre alanındaki iş fırsatları kadar hızlı ilerlemiyor.