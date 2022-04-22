Cinsel istismar şüphelisi imam tutuklandı: Bilgisayarında çocuk pornosu bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii’nde görevli imam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarında çocuk pornosu bulundu.
Sözcü’den Ali Ekber Şen’in aktardığına göre cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun ailesinin savcılığa şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Çocuk, evli iki çocuk babası imam M. Karaip’in uzun süren cinsel istismarıyla ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, imamı gözaltına aldı. Evindeki arama sırasında bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosu çıktı.
Bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı.
Cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. Kraip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.