Çinli bilim insanları uzay istasyonunda maymun üreme deneyi yapmayı planlıyor

Çinli bilim insanları, uzay istasyonundaki astronotların maymunları kullanarak üreme deneyi yapmayı planladıklarını söyledi. Kayıtlara göre uzayda daha önce seks yapılmadı.

Tiangong Uzay İstasyonu Görseli: Shujianyang

Soutch China Morning Post’un haberine göre, Çin’in Tiangong uzay istasyonundaki bilimsel araştırmalar için destekleyici ekipmanların geliştirilmesine öncülük eden Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’nde araştırmacı olan Zhang Lu, deneyin uzay istasyonunun en büyük modülü olan Wentian laboratuvar modülünde gerçekleştirileceğini söyledi.

Modülün iki biyolojik test kabini şu anda sadece yosun, balık veya salyangoz için yeterli alana sahip, ancak bunlar genişletilebilir ve yeniden yapılandırılabilir.

‘Cennet Sarayı’ lakaplı Tiangong uzay istasyonunun son modülünü de tamamlayan Çin, Dünya yörüngesinde kendi özel uzay istasyonuna sahip tek ülke.

Amaç, canlıların uzayda nasıl ürediğini anlamak

Pazartesi akademi tarafından sosyal medyada yayımlanan bir konuşmada, daha küçük yaratıkları inceledikten sonra, “uzayda nasıl büyüdüklerini ve hatta çoğaldıklarını görmek için fare ve makak maymunlarını içeren bazı çalışmalar yapılacak” diyen Zhang, ‘deneylerin bir organizmanın mikro yerçekime ve uzay ortamlarına adaptasyonu konusundaki anlayışı geliştirmeye yardımcı olacağını’ söyledi.

Çinli astronotlar tarafından yürütülen yörüngedeki kök hücre deneyine liderlik eden Tsinghua Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olan Kehkooi Kee, uzayda yaşam deneyinin zorluklarının kullanılan hayvanların büyüklüğüyle doğru orantılı katlanarak arttığını söyledi.

Daha büyük hayvanların, özellikle maymunların, insanlarla daha fazla benzerlik gösterdiğini belirten Kee, daha fazla ulusun Ay veya Mars çevresinde ve yörüngede uzun vadeli yerleşimler planlaması nedeniyle bu deneylerin gerekli olduğunu savundu.

Kayıtlara göre, daha önce kimse uzayda seks yapmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Endeavor uzay mekiği, evli bir çift olan Jan Davis ve Mark Lee’yi 1992’de Uluslararası Uzay İstasyonuna uçurdu. Ancak Nasa, kayıtlara göre hiçbir astronotun uzayda seks yapmadığını söylüyor.

Birleşik Krallık’taki Nottingham Üniversitesi’nde üreme ve gelişim fizyolojisi doçenti olan Adam Watkins, bu tür üreme manevralarının çoğu insanın hayal ettiğinden çok daha zor olduğunu söylüyor.

Watkins, 2020’de Physiology News Magazine’de yayımlanan bir makalesinde, ‘sıfır yerçekimi altında astronotlar daha düşük kan basıncı yaşadıklarından, ereksiyonları ve uyarılmaları sürdürmenin Dünya’dan daha zor olduğunu söylüyor. Ayrıca, mekiklerde ve uzay gemilerindeki mahremiyet eksikliği, iki astronotun bir süre birlikte vakit geçirebileceği bir oda olmadığı anlamına geliyor.

Soğuk Savaş sırasında, eski Sovyetler Birliği’nden bilim insanları, 18 günlük bir uzay uçuşu sırasında fiziksel zorlukların üstesinden gelmek ve cinsel ilişkiye sokmak için birkaç fareyi yanlarında götürdü. Bazılarında hamilelik belirtileri vardı, ancak hiçbiri Dünya’ya döndükten sonra doğum yapmadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan bir NASA deneyi, yerçekimi değişikliklerinin ve radyasyonun insan spermi üzerinde çok az etkisi olduğunu buldu.

Maymunlar bu durumda ne yapacak?

Maymunları deneylerinde kullanan Şanghay merkezli bir yaşam bilimcisine göre, maymunların işbirliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen araştırmacı, laboratuvar maymunlarının kafeslerde büyütülmesine rağmen, uzun süre küçük bir alana hapsolmanın aktivite azalması, saç yolma veya yemek yemeyi reddetme gibi bazı olumsuz tepkilere neden olabileceğini söyledi.

Roket yolculuğu maymunları korkutabilir

“Yerde panik halindeki bir maymunu oyuncaklarla, müzikle ya da sadece diğer maymunlarla karışmasını sağlayarak sakinleştirmek mümkün” diyen araştırmacı, “Maymunlara nasıl bakılacağı ve onları mutlu ve rahat tutması, astronotlar için yeni bir meydan okuma olacak” diye konuştu.

En büyük uzay istasyonu olacak

Son ana modül olan Mengtian, Salı günü istasyonun ana yapısına eklendi ve bu yılın sonundan önce tesisin tam olarak işletilmesinin önünü açtı.

Cennet sarayı anlamına gelen Tiangong, önümüzdeki birkaç yıl içinde ISS’nin emekli olmasından sonra Dünya’ya yakın yörüngedeki en büyük insanlı uzay istasyonu olacak.