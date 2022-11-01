Çin’in uzay istasyonu ‘Cennet Sarayı’nın son modülü de kenetlendi

Çin Devlet medyasına göre, Çin’in Tiangong (Cennet Sarayı) uzay istasyonunun tamamlanması için gereken son modül başarılı bir şekilde kenetlendi ve Pekin’in iddialı uzay araştırma planlarında önemli bir adım atıldı.

Fotoğraf: CCTV

Devlet televizyonu CCTV, Çin İnsanlı Uzay Ajansı’nın son modülünün bugün erken saatlerde kalıcı uzay istasyonuna kenetlendiğini söyledi.

CCTV’nin bildirdiğine göre, ‘kutsal rüya’ anlamına gelen Mengtian adlı modül, Pazartesi günü Çin’in tropik adası Hainan’daki Wenchang fırlatma merkezinden bir Long March 5B roketiyle fırlatıldı.

Modül, Tiangong uzay istasyonuna bugün Pekin saatiyle 04.27’de (Pazartesi 23.27 TSİ) ulaştı. Uzay istasyonuna fırlatma ve kenetlenme sürecinin tamamı yaklaşık 13 saat sürdü.

With the successful launch of Mengtian Lab Module, China will soon complete its first-ever permanent space station—#Tiangong. pic.twitter.com/J6uvdGbZZG — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) November 1, 2022

Çin de artık uzay liginde

Bağımsız Çinli uzay analisti Chen Lan, AFP’ye verdiği demeçte, ‘Pekin’in istasyonu tamamlamasıyla Çin’in artık ABD, Rusya ve Avrupa ile uzayda eşit bir oyuncu olduğunun sinyalinin verildiğini’ söyledi.

[🔴China’s 48th launch in 2022] At UTC 07:37 Oct 31, Mengtian(梦天/HeavenlyDream) laboratory cabin module was successfully launched by CZ5B Y4 rocket to Tiangong Space Station (CSS) from Wenchang, Hainan. It’s also the 446th launch of Long March family. HD:https://t.co/4KwAKMCYTG pic.twitter.com/QX8P5Mibwg — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) October 31, 2022

“Yeni oyuncuların geldiğini görmek her zaman iyidir” diyen Chen Lan, rekabetin yeniliği hızlandıracağını söylüyor.

Çin’in Şinhua haber ajansına göre Mengtian modülü, Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülü ile birlikte uzay istasyonunun temel T-şekilli konfigürasyonunu oluşturacak. Tamamlanmış uzay istasyonu Tiangong veya ‘Cennet Sarayı’ olarak adlandırılıyor.