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Yaramazlara biraz batar!

Çin, ‘Şiyan-20C’ uydusunu uzaya fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı ‘Şiyan’ sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Fotoğraf: AA

Çin merkezli ajansların haberlerine göre ‘Şiyan-20C’ uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü’ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı.


Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çince ‘deney’ anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445’inci başarılı taşıma görevi oldu.

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