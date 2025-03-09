Çinli araştırmacılar, Antarktika'da altı bakteri cinsi keşfetti

Çinli araştırmacılar, Antarktika’da altı yeni cins ve yedi tür bakteri keşfetti.

Fotoğraf: Xinhua

Xinhua’nın haberine göre Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika’daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.

Araştırmacılar, 3 bin 500’ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının ‘muhafazasını standartlaştırarak’ 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.

Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucunda Antarktika’da altı cins ve yedi tür bakteri keşfedildi.

Fotoğraf: The Guardian

Araştırmacılar bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.