Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yılını alan bakteri sorununu iki günde çözdü

Google’ın piyasaya sürdüğü ‘co-scientist’ isimli yapay zeka aracı, mikrobiyologların 10 yılda cevap bulduğu bakteri sorununu iki günde çözdü.

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Londra Imperial College Tıp Fakültesi’nden Profesör Jose Penades ile ekibi, 10 yıldır antibiyotiğe dirençli ‘süper bakteriler’ diye bilinen bazı bakterilerin nasıl oluştuğunu araştırıyordu.

BBC‘ye konuşan Penades, araştırmaları sonucunda süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturup bu sayede canlılar arasında yayılabildikleri fikrine ulaştıklarını belirtti.

Çalışmasını daha önce açık kaynaklarda yayınlamadığını söyleyen Penades, konuyu ‘co-scientist’e danıştıklarını ve yapay zeka aracının kendilerinin ulaştığı sonuca iki günde ulaştığını aktardı.

Profesör bunun üzerine bir şok yaşadığını, Google’a bir e-posta göndererek “Bilgisayarıma erişiminiz var, bu doğru mu?” diye sorduğunu ve şirketten böyle bir durumun söz konusu olmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Profesör ayrıca, ‘co-scientist’in üzerine hiç düşünmedikleri bir fikir de sunduğunu ve bu yeni fikir üzerinde çalışmaya başladıklarını paylaştı.

İnsanların yapay zekaya ‘korkuyla yaklaşmasına’ karşılık Penades, “Ancak düşündüğünüzde son derece güçlü bir araca sahip olduğunuzu görüyorsunuz. Bunun (yapay zeka) bilimi kesinlikle değiştireceğini hissediyorum” dedi.