Çin’in eski çelik fabrikasının ortasına inşa ettiği olimpiyat oyunları kompleksi gündem oldu

Çin’de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları komplekslerinden ‘Big Air Şogang’ eski bir çelik fabrikasının sahasında inşa edilerek oluşturulan endüstriyel görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflar: Twitter

4 Şubat’ta başlayan ve 20 Şubat’a kadar devam etmesi beklenen 24’üncü Kış Olimpiyat Oyunları Çin’in başkenti Pekin’de düzenleniyor.

Batı Pekin’de, yeniden düzenlenmiş bir sanayi sitesinin ortasında devasa bir kayak rampası olarak inşa edilen kompleks, kadınlar ve erkekler serbest kayak ‘Big Air’ eleme yarışmalarıyla olimpiyat oyunlarının ilk gününe ev sahipliği yaptığı için dikkatleri üzerine çekti.

Karla kaplı dağlar ve ormanları görmeye alışkın bazı izleyiciler, soğutma kulelerinin bulunduğu alan karşısında şaşkına döndü.

Feels pretty dystopian to have some kind of nuclear facility as the backdrop for this Big Air skiing event 🥴 pic.twitter.com/l0nIvgX5Pv — Lindsay (@LindsayMpls) February 7, 2022 “Bu Big Air kayak etkinliğinin arka planı olarak nükleer tesis görmek oldukça distopik hissettiriyor”

Bazıları ise, mekanın ikonik animasyon sitcomu The Simpsons’daki Homer Simpson’ın işyerini anımsattığını söyledi.

The Big Air stadium at the Olympics seems to be right next to the Springfield Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/5CbedtGu3h — John Lovett (@jlove1982) February 7, 2022

Yetkililer, Şogang endüstri parkı bölgesinin, ‘bir sanayi bölgesini kültürel ve eğlence amaçlı bir alana dönüştürerek sürdürülebilirliği temsil etmek üzere seçildiğini’ söyledi.

Çin Takımı’nın ABD doğumlu serbest stil kayak sporcusu Eileen Gu da dahil olmak üzere bazı izleyiciler ve sporcular ise kompleksten etkilendi.

Gu, “Mekan harika. Yani, etrafa bakın, başka hiçbir yerde kar yok. Ve bir şekilde burada kayak yaparken kendinizi bir yerlerde buzulun üzerinde gibi hissediyorsunuz” dedi.

Britanyalı serbest stil kayakçı Kirsty Muir, ise “Mekan harika ve atlamak için harika bir yer” dedi.

Fransız yarışmacı Antoine Adelisse, ise şunları söyledi: “İlk kez zirveye çıktığımda biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü zirveye çıktığımızda genellikle bir sürü dağ görüyoruz. Ancak ışıklar yandığında her şey gerçekten harika.”