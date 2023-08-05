Çin’de temmuzda doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıp yılın yarısında oluşan kaybı geçti

Çin’in doğal afetlerden kaynaklanan doğrudan ekonomik kayıplar, temmuz ayında ocak-haziran döneminin toplamından daha fazla artarak 41,18 milyar yuana (5,74 milyar dolar) ulaştı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Çin’de yaz aylarında sellerin etkisi, bu yıl daha belirgin hale geldi. Son 140 yılın en sert yağmurlarının vurduğu temmuzda ülke çapında yedi milyondan fazla insanı etkiledi.

Reuters’ın haberine göre Çin’in güneyine inen ‘Talim Tayfunu’nun temmuzda yol açtığı kayıplar 2,61 milyar yuan (364 milyon dolar) olurken, daha yıkıcı olan ve kuzeydoğu Çin’de hala hissedilen Doksuri’nin yol açtığı kayıplar 14,74 milyar yuana (iki milyar dolara) ulaştı.

Güneybatı ve kuzeybatı Çin’deki sellerden kaynaklanan hasarla birleşen genel kayıplar, 2023’ün ilk yarısında 38,23 milyar yuanı (5,33 milyar dolar) aştı.

Bu da dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyüme üzerinde beklenmedik bir engel oluşturuyor.