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Yaramazlara biraz batar!

Çin'de insanlara bulaşabilen yeni yarasa corona virüsü

Çin’de bilim insanları, Covid-19’a neden olan Sars-CoV-2’yle benzer şekilde insanlara bulaşabilen bir yarasa corona virüsü keşfetti.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Cell dergisindeki çalışmada Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli ve ekibince keşfedilen virüse ‘HKU5-CoV-2’ adı verildi.


Yeni virüs, SARS-CoV-2’yle aynı ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine bağlanabiliyor.

TRT Haber’in aktardığına göre araştırma yeni virüsün zoonotik (insanlara bulaşabilen) risk taşıdığını ortaya çıkardı.

HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu da belirtiliyor.

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