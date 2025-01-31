Beyaz Saray: Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası doğru

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Covid-19’un Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığı iddialarının ‘doğrulanmış bir gerçek’ olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. Fotoğraf: AA

Leavitt, geçtiğimiz günlerde Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Covid-19’un Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına dair açıklamasını değerlendirdi.

Sözcü, şunları söyledi:

“CIA Direktörü John Ratcliffe’e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. Joe Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler.

Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı.”

Trump, 2016-2020’deki ilk başkanlık döneminin sonunda Covid-19 virüsünün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin’in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.