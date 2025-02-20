Çin'de su altı bilgisayar ağı faaliyete geçti: Yapay zeka eğitimi için kullanılacak

Çin’de yapay zeka eğitimi ve yoğun işlem kapasitesi gerektiren akıllı bilişim hizmetlerinde kullanmak üzere su altı bilgisayar ağı faaliyete geçti.

Fotoğraf: South China Morning Post

Devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre ülkenin güneyindeki Haynan eyaletinin Lingşui Li ilçesi kıyısında 2023’te kurulan su altı veri merkezine bugün eklenen modülle yüksek kapasiteli bir bilgisayar ağı faaliyete geçti.

Yüksek kapasiteli 400 sunucudan oluşan ağ, 30 bin adet son model oyun bilgisayarının işlemci gücüne sahip ve sıradan bir bilgisayarın bir yılda yapabileceği hesaplamaları bir saniyede yapabiliyor.

Büyük ölçekte veri işlemeyi gerektiren yapay zeka uygulamalarını destekleyen sistem, Çinli şirket DeepSeek’in yapay zeka uygulamasını çalıştırdığında saniyede 7 bin sorgu yapabilecek.

Yapay zeka model eğitimi, sanayi simülasyonları, oyun geliştirme ve deniz araştırmaları için şu ana kadar 10 şirket su altı bilgisayar ağını kullanmak üzere başvurdu.

Deniz suyunu doğal soğutucu olarak kullanan sistem, karadaki bilgisayar merkezlerine göre enerji tüketiminde büyük tasarruf sağlıyor. Bu türden yüksek kapasiteli bilgisayar öbeklerinin soğutulması için karada havalandırma ve diğer yöntemler büyük miktarda elektrik sarfiyatına yol açıyor.

Yapay zeka rekabetinde kritik adım

Yüksek kapasiteli bilgisayar ağları, yapay zeka araştırmaları, eğitimi ve uygulamaları açısından kritik önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Ocak’ta yapay zeka altyapısı geliştirmek için ‘Stargate’ adlı 500 milyar dolarlık (yaklaşık 18 trilyon 161 milyar lira) özel sektör yatırım projesini duyurmuştu.

ABD’li yapay zeka şirketi OpenAI, Japon yatırım bankası Softbank ve ABD’li teknoloji şirketi Oracle’ın ortaklığında yürütülecek proje kapsamında yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için gereken yüksek kapasiteli bilgisayar altyapılarının kurulması hedefleniyor.

Çin de buna karşın kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmek üzere altyapı yatırımlarını hızlandırması gerekiyor. Sualtı sistemlerinin, bilgisayar kapasitesi geliştirirken enerjiden tasarruf etmek ve iklim hedeflerini gözetmek açısından verimli olabileceği öngörülüyor.

Haynan Su Altı Veri Merkezi, Mart 2023’te faaliyete başlamış ve bu alanda dünyanın ilk ticari amaçlı projesi olmuştu.