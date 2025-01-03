Çin’de elektrikli uçan araba üretildi

Çin’deki Southeast Üniversitesi’nden araştırmacılar, ülkenin ‘dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojili’ ilk uçan arabasını tanıttı.

Fotoğraf: GlobalTimes

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) yayın organı Global Times’ın haberine göre ‘Kunpeng No.1’ adlı elektrikli araç, hem karada hem de havada gidebiliyor.

Araba 300 metre kadar yükseklikte, 20 dakika kadar uçabiliyor.

Aracın havalanması için ağırlık sınırı 500 kilogram ve yerde sürüşte saatte en fazla 60 kilometre hız yapabiliyor.

Haberde, “Araç, ana taşıyıcı olarak dron teknolojisi yerine arabayı kullanıyor ve böylece yerde sürüşle uçuş arasında pürüzsüz bir geçişi mümkün kılıyor” dendi.

Araştırmacılar şu an için uçuş süresini iki saatin üzerine çıkarmaya çalışıyor.