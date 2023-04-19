Çin’de hastane yangını: 29 ölü

Çin’in başkenti Pekin’de dün özel bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

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AA’nın Çin basınından aktardığına göre Pekin’de bulunan Çangfıng Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Hastane binasında yangının meydana geldiği doğu kanadı kapatılırken ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Ayrıca hastanenin bağlı olduğu şirketin borsadaki hisse işlemleri durduruldu.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen yangının ardından itfaiye, sağlık, acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken 71 hasta kurtarılarak tahliye edilmişti.

Yangın sırasında dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.