Çin’de ChatGPT’yle yalan haber ürettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

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Çin’de bir kişi, ChatGPT’de bir tren kazasıyla ilgili ‘sahte bir haber oluşturduğu’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın haberine göre, Çin’in kuzeybatısındaki Gansu’daki bir şehirde kazada dokuz inşaat işçisinin öldüğünü iddia eden bir haber, 25 Nisan’da sosyal medyada yayınlandıktan sonra 15 binden fazla kez tıklandı.

Polisin açıklamasına göre, Çin’in teknoloji devi Baidu’ya ait blog tarzı bir platformda yer alan 25 hesap ‘kazayı’ bildirdi.

Polis, soyadı Hong olan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yanlış bilgi vermekten gözaltına alındığını söyledi.

Hong’un ChatGPT tarafından oluşturulan haberleri düzenlediği ve Baidu’nun sahip olduğu platforma yüklediğini iddia eden polis, soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Çin’de 10 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren kurallara göre, ‘deepfake’ hizmet sağlayıcıları ve yapay zeka teknolojisiyle gerçek olmayan bilgilerin üretilip yayılması engellenmeye çalışılıyor.