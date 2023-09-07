‘Çin iPhone kullanımını yasakladı’ iddiası Apple’a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi

ABD’nin teknoloji devlerinden Apple’ın piyasa değeri, Çin’in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair iddiaların ardından iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

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Çin’in devlet kurumlarında çalışanlara iPhone marka telefonları ve diğer yabancı marka cihazları iş için kullanmamaları ve ofise getirmemeleri yönünde talimat verdiği öne sürülmüştü.

AA’nın haberine göre Apple’ın hisse değeri bu haberin ardından son iki günde yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydetti ve şirket 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

Çin’in bu adımının, ABD’nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok’a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekmişti.

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin’de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin’de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19’unu Çin pazarından sağlıyor.

Bank of America, Çin’in Apple’ın yıllık iPhone satışlarının 50 milyon kadarını oluşturduğunu ve böyle bir yasağın Apple’a yılda 5-10 milyon adede mal olabileceğini tahmin ediyor.

Çin hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Apple konu hakkında yorum yapmayı reddetti.