Çin, çip savaşında ABD’ye karşı Güney Kore’yi yanına çekmeye çalışıyor

Çin, ABD’nin yarı iletken sektöründeki kısıtlamalarına karşı Güney Kore’ye birlikte çalışma çağrısında bulundu.

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ABD, ekimde Çin’in yarı iletken sektöründe gelişmesini yavaşlatmak amacıyla kapsamlı bir dizi sınırlama başlatmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı da dün, “Endişelerimizi gündeme getirmek ve haklı çıkarlarımızı savunmak üzere DTÖ çerçevesinde gerekli yasal adımları atmıştır” demişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile yaptığı görüşmede, ABD’nin çip ihracatının kontrolüne yönelik düzenlemesine birlikte karşı çıkma çağrısında bulundu.

Bakan Vang, görüşmede, Çin’in sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası serbest ticaretin sürdürülmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Güney Kore, ABD’nin çip sektöründe Çin’e yönelik kısıtlamalardan en fazla zarar görebilecek ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Küresel çip satışlarında yüzde 21, çip imalatında ise yüzde 17’lik payla piyasanın en önemli aktörlerinden biri olan Güney Kore, 2021’de ürettiği hafıza çiplerinin yaklaşık yüzde 60’ını Çin’e ve Hong Kong’a sattı.

Ayrıca Güney Kore’nin en büyük üreticileri Samsung ve SK Hynix, üretimlerinin büyük bölümünü Çin’de yapıyor. Samsung’un Çin’in Şian kentinde hafıza çipleri üreten bir fabrikası, SK Hynix’in ise Vuşi, Çongçing ve Dalian kentlerinde dökümhaneleri bulunuyor.

ABD-Çin çip savaşı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ağustos başında Tayvan’ı ziyaret etmesinden sonra ABD’yle Çin arasındaki tansiyon yükselmişti.

ABD, ağustosta Tayvan’a üç ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretlerden birisi Indiana Valisi Eric Holcomb’a ait. Holcomb, burada çip üreticileriyle görüşmüştü.

Holcomb, ayrıca, Tayvan’da Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen’la görüştü. Tsai, bu görüşmede yarı iletken çiplerin ortaklarına tedarikinin garantisini vermek istediğini belirtti. Tsai, çiplerden bahsederken ‘demokrasi çipi’ diyerek Çin tehditinin diğer demokrasileri bir araya getireceğini belirtti.

Tayvan, en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe işbirliğini artırmaya çağırmıştı.

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