Çin, Boeing dahil ABD’li 28 savunma şirketine ihracat yasağı getirdi

Çin, Boeing Defence dahil ABD’li 28 savunma sanayi şirketine askeri ve sivil ‘ikili kullanıma sahip ürünlere’ ihracat yasağı getirdi.

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Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Ulusal güvenliği korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Çinli şirketlerin, söz konusu şirketlere ihracat yapması yasaklandı.”

Bakanlık, 10 ABD’li şirketin de Çin’le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’a silah satışı nedeniyle ‘güvenilmez varlık’ listesine alındığını açıkladı.

General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin ve Raytheon Missiles & Defence’in olduğu savunma şirketlerine ihracat yasağı getirildi. Lockheed Martin’in beş, General Dynamics’in beş, Raytheon’un bir şirketiyle General Dynamics ve Raytheon bir ortaklığı ‘güvenilmez varlık’ listesine alındı.

Çinli şirketlerin ilk gruptaki 28 şirkete ‘ikili kullanıma sahip ürünleri’ satması kısıtlandı.

İkinci gruptaki 10 şirketle de şirketler arasında her türlü alışveriş, bu şirketlerin Çin’de yatırım yapması ve yöneticilerinin ülkeye giriş ve çıkışı yasaklandı.

Pekin yönetimi en son 24 Aralık’ta ABD’nin Tayvan’a silah satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 13 Amerikan savunma sanayi şirketiyle altı yöneticiye yaptırım uygulayacağını bildirmişti.