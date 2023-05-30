Çin, ABD’nin iki ülke savunma bakanlarının görüşmesine yönelik talebini reddetti

ABD’nin iki ülke savunma bakanlarının Singapur’daki bir zirvede görüşmesi için Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) sunduğu teklifin Pekin yönetimi tarafından reddedildiği bildirildi. ABD’nin bir süredir Çin’in savunma bakanına yaptırım uyguladığı biliniyor.

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA’ya yaptığı açıklamada, “ÇHC, ABD’ye, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu hafta Singapur’da ÇHC Ulusal Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmesi için mayıs ayı başlarında yaptığımız daveti reddettiklerini bildirdi” dedi.

Ryder, açıklamanın devamına ABD Savunma Bakanlığı’nın, ‘rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için’ Washington ile Pekin arasında ordular arası iletişim hatlarını korumanın önemine ‘kuvvetle’ inandığına değindi.

Pentagon Sözcüsü, ÇHC’nin ordular arası anlamlı tartışmalara girme konusundaki isteksizliğinin, ABD Savunma Bakanlığı’nın ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmenin bir parçası olarak, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile birçok düzeyde açık iletişim hatları arama taahhüdünü azaltmayacağını belirtti.

Ryder, General Li’nin, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulmasının, Bakan Austin’le görüşmesine engel teşkil etmeyeceğini belirtti.