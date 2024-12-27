'Cilt temizleme solüsyonu' etiketiyle satılan sahte içkilere el konuldu: Dört tutuklama

İzmir’de ‘el cilt temizleme solüsyonu’ etiketiyle satılan sahte içkilere el konuldu. Operasyonda 36 bin 201 litre sahte etil alkolle 694 litre sahte içki bulunurken dört kişi tutuklandı.
İzmir başsavcılığı koordinasyonunda polis, yılbaşı öncesinde merdiven altı üretilerek depolanan ve satılan sahte içkilere yönelik çalışma yaptı.
Kent genelindeki 41 operasyonda şunlara el konuldu:
- 36 bin 201 litre sahte etil alkol
- 694 litre sahte içki
- 860 boş içki şişesi
- 15 bin 779 sahte etiket
- 12 bin 810 kapak
- 3 bin 600 sahte bandrol
- 1 tonluk 26 boş tank
- 10 boş tank
- Sekiz litre içki aroması
- Altı aktarım motoru
- İki soğutucu cihaz
- Beş alkol damıtma kazanı
- İki etil alkol doldurma makinesi
- İki folyo kapatma makinesi
Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı.
Şüphelilerin denetimlerde yakalanmamak için sahte içkilerin üzerine ‘el ve cilt temizleme solüsyonu’ etiketi yapıştırdığı belirlendi.