Diken

Yaramazlara biraz batar!

'Cilt temizleme solüsyonu' etiketiyle satılan sahte içkilere el konuldu: Dört tutuklama

İzmir’de ‘el cilt temizleme solüsyonu’ etiketiyle satılan sahte içkilere el konuldu. Operasyonda 36 bin 201 litre sahte etil alkolle 694 litre sahte içki bulunurken dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İzmir başsavcılığı koordinasyonunda polis, yılbaşı öncesinde merdiven altı üretilerek depolanan ve satılan sahte içkilere yönelik çalışma yaptı.


Kent genelindeki 41 operasyonda şunlara el konuldu:

  • 36 bin 201 litre sahte etil alkol
  • 694 litre sahte içki
  • 860 boş içki şişesi
  • 15 bin 779 sahte etiket
  • 12 bin 810 kapak
  • 3 bin 600 sahte bandrol
  • 1 tonluk 26 boş tank
  • 10 boş tank
  • Sekiz litre içki aroması
  • Altı aktarım motoru
  • İki soğutucu cihaz
  • Beş alkol damıtma kazanı
  • İki etil alkol doldurma makinesi
  • İki folyo kapatma makinesi

Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı.

Şüphelilerin denetimlerde yakalanmamak için sahte içkilerin üzerine ‘el ve cilt temizleme solüsyonu’ etiketi yapıştırdığı belirlendi.

Evinden 1050 litre sahte içki çıkan adam: Yılbaşında içecektim

40 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Sahte içki operasyonları: 324 şüpheli yakalandı

137 bin litre sahte içki ve etil alkole el kondu

İstanbul’da bir buçuk ayda sahte içkiden 73 kişi öldü

SON HABERLER

Bahçeli'ye göre 'boykot maskesiyle operasyona kalkışıldı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boykot hakkında şunları söyledi: “Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”

Özel: Yalancı tanıklığa zorlananlar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla ilgili “Yalancı tanıklığa zorlanan insanlar var” dedi ve ekledi: “Bir kısmı Çağlayan Adliyesi’nde, bir kısmı hakim evlerinde, bir kısmı yanlarına birileri yollanarak…”