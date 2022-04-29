Çiller kulisi: Parti kurma girişimini askıya almış

Eski başbakan Tansu Çiller, parti kurma girişimini askıya almış.
Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AKP’nin parti kurmak için eski başbakan Tansu Çiller’i görevlendirdiğini söylemişti. Çiller’in, ‘görevlendirilme amacı’nın ‘AKP’den oy koparan İYİ Parti’nin oylarını kırmaya çalışmak’ olduğunu ifade etmişti.
Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Çiller’in girişimi askıya alma sebebi ‘halkta yeterli karşılık bulmayacağını düşünmesi.’
Saymaz, Çiller’in parti hazırlığını yürüten isimlerden Ömer Bilgin’in de bir süredir telefonları yanıtsız bıraktığını yazdı.