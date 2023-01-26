Cihan Soylu: Tek adam yönetiminin seçim taktikleri

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret eden Erdoğan, DP’den ANAP’a; Bayar-Menderes’ten Özal’a iş birlikçi burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını politika olarak benimseyen parti ve liderlerin izinde yürüdüğünü bir kez daha ilan etti. Menderes’in 14 Mayıs 1950’de “Yeter, söz milletin” diyerek “sandıktan büyük bir zaferle” çıktığını belirten Erdoğan, altılı masa partilerini “darbe şakşakçısı” göstererek milletin bir kez daha aynı günde onlara “Yeter” diyeceğini söyledi.

21 yıldır izlediği politikalarıyla işçi ve emekçi kitlelerini yokluk, yoksulluk ve işsizlik girdabına daha derinlemesine sürükleyerek “Yetti artık!” dedirten bir yönetimin baş sorumlusu olarak Erdoğan bu sözleri söylerken, uzak geçmişin ön yargı ve kültürel kabullerinden de beslenen egemen ideolojik-politik etkiye ve onun tarihsel gerçekleri karartma özelliği ve gücüne güvenmiş olmalıdır.

Cihan Soylu’nun yazısı