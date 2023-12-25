‘Çığlık 7’ filminde sular durulmuyor: Yönetmen de ayrıldı

‘Çığlık 7’ filminin yönetmeni Christopher Landon projeden ayrıldığını “Kabusa dönüşen rüya gibi bir işti” sözleriyle duyurdu.

Fotoğraf: Çığlık 6

Kült korku serisinin başkarakterlerinden ‘Sam Carpenter’ı canlandıran Melissa Barrera Filistin’e desteğinden dolayı yapım şirketi Spyglass tarafından kovulmuştu.

Barrera’nın ardından serinin bir diğer başrolü Jenna Ortega da yeni filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Seride, ‘Sam ve Tara Carpenter’ kız kardeşler olarak başrolde yer alan iki oyuncusunun ardından filmin yönetmeni Christopher Landon da projeden çekildiğini açıkladı.

Haberi X hesabından duyuran Landon, haftalar önce ayrıldığını ancak duyurmak için doğru zamanı beklediğini kaydetti:

“Bu karar bazılarını hayal kırıklığına uğratacak, bazılarınıysa sevindirecek. Kabusa dönüşen rüya gibi bir işti. Ve bu işe dahil olan herkes için kalbim kırık. Herkes için. Ama artık devam etme zamanı. Wes’in mirasının gelişmesini ve bölünmüş bir dünyanın gürültüsünün üzerinde yükselmesini ummaktan başka konuşmaya ekleyecek bir şeyim yok. O ve Kevin’ın yarattığı şey inanılmaz ve ben onların ışıltısının tadını çıkarırken kısa bir an bile olsa onur duydum.”

Şimdi filmin geleceği, mevcut senaryoyu yazan yazar ve yapımcı James Vanderbilt’e bağlı.

I guess now is as good a time as any to announce I formally exited Scream 7 weeks ago. This will disappoint some and delight others. It was a dream job that turned into a nightmare. And my heart did break for everyone involved. Everyone. But it’s time to move on. I have nothing — christopher landon (@creetureshow) December 23, 2023

Ne olmuştu?

21 Kasım’da yapım şirketi Spyglass, oyuncu Melissa Barrera’nın Filistin’e destek mesajlarını antisemitik olarak nitelendirerek filmin kadrosundan çıkarmıştı. Bir gün sonra da diğer yıldız Jenna Ortega’nın ‘takvim uyuşmazlığı’ nedeniyle filmden yer alamayacağı haberi gelmişti.

Landon da Barrera’nın kovulmasına tepki olarak X hesabından “Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim vereceğim bir karar değildi” paylaşımı yapmıştı ancak daha sonra sildi.