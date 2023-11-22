Hollywood’da Filistin yaptırımı: Melissa Barrera, ‘Çığlık 7’ kadrosundan çıkarıldı

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera, ‘Çığlık 7’ filminin kadrosundan çıkarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, 5 bin 840’ı çocuk 14 bini aşkın Filistinli öldü.

Kült korku filmi ‘Çığlık’ın devam serisinde yer alan Barrera’nın Filistin’e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar ‘antisemitist’ olarak değerlendirildi.

Barrera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor” demişti.

Yapım şirketi Spyglass tarafından Barrera’nın işine son verildi.

Filmin yönetmeni Christopher Landon, bu kararı kendisinin almadığını söyledi: “Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi.”

Barrera, ‘Çığlık’ filminin beş ve altıncı filmlerinde ‘Sam Carpenter’ rolünü canlandırmıştı. Yedinci filmin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Öte yandan Hollywood’un yaptırımlarıyla karşılaşan tek kişi Barrera değil. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’ın Filistin’e destek mesajlarından rahatsız olan menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.