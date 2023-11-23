Jenna Ortega, ‘Çığlık 7’ filminden ayrıldı

Oyuncu Jenna Ortega, başrol Melissa Barrera’nın kovulmasının hemen ardından ‘takvim uyuşmazlığı’ nedeniyle ‘Çığlık 7’ filminden ayrıldı.
Kült korku serisinin başkarakterlerinden Sam Carpenter’ı canlandıran Melissa Barrera, Filistin’e desteğinden dolayı yapım şirketi Spyglass tarafından kovulmuştu.
Barrera’nın ardından serinin bir diğer başrolü Jenna Ortega’nın yeni filmde yer almayacağı öğrenildi.
Ortega’nın ‘takvim uyuşmazlığı’ nedeniyle yapımdan ayrıldığı belirtildi.
Filistin’e destek çıktığı bilinen Ortega’nın takvim uyuşmazlığı nedeniyle kadrodan ayrılması, Barrera’nın kovulmasından bir gün sonra geldiği için sosyal medyada inandırıcı bulunmadı.