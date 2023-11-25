Filistin’e destek verdiği için kadrodan çıkarılan Çığlık’ın yıldızına destek: Biz de susmayacağız

Filistin’e destek mesajı yayınladığı için ‘Çığlık 7’ filminin kadrosundan çıkarılan oyuncu Melissa Barrera’ya destek geldi.

Fotoğraf: Scream (Çığlık) filminden

İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, 14 binden fazla Filistinli öldü.

Barrera saldırılara Instagram hesabından tepki göstermişti: “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor.“

Bu paylaşımdan sonra yapım şirketi Spyglass Barrera’nın işine son vermişti.

Film eleştirmeni Zoe Rose Bryant, “Melissa Barrera susmayacak ve bi̇z de susmayacağız” dedi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Mick Wallace X hesabından, “İsrail lobisinin gözdağı vermesi rezalet” diye yazdı.

‘Stranger Things’ dizisinin oyuncularından Grace Van Dien Instagram’dan herkesi Spyglass filmlerini boykota çağırdı.