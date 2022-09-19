Çiğdem Toker: Sosyal konut projesi belirsizliklerle dolu

Sosyal konut projesi belirsizliklerle dolu. Başvuran vatandaşların kaçı 500 TL’leri verirken TOKİ’nin internet sitesini okudu bilmiyorum. Oradaki satır aralarına gizlenmiş şu iki bilgiyi, her başvuru sahibinin özellikle yüzde 10 peşinatı yatırmadan bilmesinde büyük yarar var.

İşte o iki bilgi:

– Borç bitmeden devir yasağı var. Sosyal konut taksitleri toplam 240 ayda ödenecek. (20 yıl) Başvuru sahibi borcunu tamamen ödemeden konutunu devredemeyecek

– Konutların kaç adet olacağı, brüt ve net metrekareleri ve kaç lira olacakları şu anda belli değil. Bu en temel bilgiler, “projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacak”mış.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un tavsiyesi olan ‘eşten dosttan borç alarak ve biraz da ek mesai yaparak bu bedeli karşılama’nın faturası, görünenden ağır olabilir.

Çiğdem Toker’in yazısı