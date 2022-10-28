Çiğdem Toker: KKM tartışması büyüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM), geçen yıl sonu, TL’den dövize kaçışı durdurmak için getirildi. Kamuoyuna yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Ancak uygulama ilerledikçe, KKM’nin varlıklı olanlara yaradığı ortaya çıktı. Özellikle halkın satın alma gücü düştükçe, KKM hesaplarına Hazine ile Merkez Bankası’ndan aktarılan kaynaklar, konuya ilişkin tartışmayı büyütüyor. Geçenlerde, KKM’nin bu yıl sonu bitecek süresi bir yıl daha uzatıldı. Bunu sağlayan yasal düzenleme TBMM’de görüşülürken, Merkez Bankası’nın üst düzey bürokratı bilgi vermekten kaçınmıştı. Hatta “hiçbir şekilde bilgi vermeyeceğini” söylediği aktarılmıştı. Bunun üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyeleri Komisyon salonunu terk etti. CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yapılanın TBMM’ye saygısızlık olduğunu söyledi.
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