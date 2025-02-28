Çiğdem Toker: ETS'de şirketler, piyasa temelinde birbirleriyle karbon ticareti yapabiliyor

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AKP kanun teklifinin temelini oluşturan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), işletmelere tanınan karbon salım haklarının alım satım işlemlerinin gerçekleştiği ticaret sistemi olarak tanımlanıyor. ETS’de şirketler, kurulacak/ kurulmuş bir piyasa temelinde birbirleriyle karbon ticareti yapabiliyor. Bu ticaretin gerçekte bir takas olduğu ifade edilirken, piyasanın amacının da yoğun enerji üretip kullanan şirketlerin yol açtığı sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğu vurgulanıyor.

Ancak anlatılan genel bir ezber üzerinden böyle olsa da çok ayrıntılı düzenlenen, piyasası, bürokrasisi kurulan bu sistemin, şirketlere daha çok kazandırmaya yaradığı eleştirileri hiç haksız görünmüyor. Dahası, kömüre dayalı termik santrallara dair bir çözümün olmadığı kanunun, iklim kriziyle mücadeleyi nasıl sağlayacağı sorusu da cevapsız kalıyor.

Çiğdem Toker’in yazısı