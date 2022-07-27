Çiğdem Toker: ‘Eğlence olsun’ diye tasarlanan projenin mali bir kabusa dönüşmesi

801 milyon dolar. Bugünkü kurla 14 milyar TL’yi geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB); Melih Gökçek dönemi projesi olan ve devasa bir metal hurdalığa dönüşen Ankapark için harcandığını duyurduğu tutar bu. Değerli okurlar, yaşanan ekonomik kriz; kavrayıp yorumlaması zaten zor olan rakamlarla ilgili değerlendirme yapmayı zorlaştırdı. O nedenle 14 milyar TL ne anlama geliyor derseniz, fikir vermesi için not düşelim: 14 milyar TL ile 2.5 milyon kişiye asgari ücret ödenebilir. 14 milyar TL öte yandan, Hazine’nin yakın zamanlarda tahvil ihalesi yaparak borçlandığı tutarlara çok yakındır. Bu ise eğlence olsun diye tasarlanan projenin nasıl mali bir kabusa dönüştüğünün ayrı bir fotoğrafıdır.
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