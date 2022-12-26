Çift maaşlı bakan yardımcısı tarih verdi: İnşallah enflasyonun boynunu kıracağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonda her ay sert düşüşler beklediklerini belirterek, “Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız” dedi.

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AKP’li bürokratların birden fazla maaşlarını ortaya çıkarmasıyla bilinen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Nisan’da AKP’li Gürcan’ın da aralarında bulunduğu AKP’li beş bakan yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini bildirmişti.

Eğer herhangi bir zam gelmemişse Yavuzyılmaz’ın 1 Nisan’daki hesabına göre üyelerin bakan yardımcılığından 39 bin 537 TL ve yönetim kurulu üyeliğinden 40 bin 618 TL olmak üzere çift maaşla aylık geliri 80 bin 155 TL.

AA’nın haberine göre Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ı ziyaret eden Gürcan, valilikteki toplantı salonunda düzenlenen ‘Bartın İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı.

Muhalefetin ‘hükümetin zenginlerden yana’ olduğu şeklinde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Gürcan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Birçok iş yerinin kapandığını ifade ediyorlar ama baktığımızda, 2021-2022 farkını aldığımızda, yüzde 25,4 yeni açılan iş yerimiz var. Geçen sene 101 bin iş yeri açılırken, bu sene 126 bin 950 yeni iş yeri ve şirket açılmış. Burada çok güçlü büyüme var.

* Baktığımızda ihracatımız bu yıl geçmiş yıllara göre her ay rekor kırmış. Türkiye özellikle son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak 253,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu gerçekten çok ciddi rakam.

* Geçen ay itibarıyla yıllık enflasyon yaklaşık 1 puan kadar geriledi. Bundan sonra da enflasyonda her ay sert düşüşler bekliyoruz. Özellikle aralık, ocak sonu itibarıyla inşallah enflasyonun boynunu kıracağız. Şu anda zaten dövizdeki stabilitenin devam etmesi, diğer emtia fiyatlarının da dünyada gevşemesi ve tedarik zincirinin tekrar oluşması neticesinde fiyatlarda zaten olumlu seyir devam ediyor.

* Özellikle gıda maddelerinde Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi şekilde devreye girmesiyle yine fiyatlarda bir oynaklık yok. Önümüzdeki günler inşallah çok daha olumlu geçecek ve beklentiyi kıracağız. Tabii iş dünyamızdan beklentimiz de ‘Nasıl olsa enflasyon olacak’ diye erkenden zam yapmamaları. Bu, enflasyonu sürekli ve kalıcı hale getiriyor. Şuna hepimiz inanmalıyız ki Türkiye, enflasyonu hep beraber yenecek.