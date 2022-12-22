CHP’ye göre ‘zafer yakın’: Yeni çalışmayla yüzde 60’lık kitle hedefleniyor

ALTAN SANCAR

CHP’de yeni yürütülen anket çalışmalarıyla ‘oy verecek veya oy verme potansiyeli olan’ yüzde 60’lık kitlenin mobilize edilmesi hedefleniyor. CHP’liler seçimin kazanılmasının formülünün ‘farklı parçalara ayrılarak üzerinde çalışılan bu kitleye ulaşmakta olduğunu’ düşünüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve getirilen siyasi yasak sonrası tartışmalı bir hafta geçiren CHP’de yeni bir hazırlık göze çarpıyor. Buna göre parti yönetimi ve seçim çalışmalarının ‘mutfağında’ yer alan kurmaylar, muhalefetin ‘seçimleri kazanmaya hiç bu kadar yakın olmadığını’ düşünüyor.

CHP tarafından yaptırılan çalışmalara göre bugün itibariyle bir bütün muhalefete oy verecek veya oy vermeye yakın yüzde 60’lık bir kitle olduğu düşünülüyor.

Bu öngörü farklı tarihlerde gerçekleştirilen ve farklı sorulara alınan cevaplarla ortaya çıkarılan anketlere dayandırılıyor. Buna göre, Türkiye genelinde farklı şirketlerle yürütülen çalışmalarla ‘altılı masa’ ve dışındaki muhalefet bloğu, iki bloğa da uzak olan ancak iktidara da oy vermeyi düşünmeyen kitleler ve iktidardan kopanlar olarak sınıflandırılan bu kitlenin oranı yüzde 60 olarak belirleniyor.

CHP’lilere göre tüm bu kitlenin ikna edilmesi, sandığa götürülmesi ve önce ‘altılı masa’ya, bu olmayacaksa en azından ortak adaya oy vermesi için özel çalışmalar hazırlanıyor.

CHP’liler: Kitlenin ortak noktası mevcut yönetimden duyulan rahatsızlık

Diken’e bilgi veren CHP’liler bu kitleyi şöyle tanımlıyor: “Mevcut ittifaklara ne olursa olsun oy vereceğini söyleyenler, sandığa gidip gitmeme kararsızlığı yaşayanlar, henüz kararını vermemiş olanlar ve ilk defa oy kullanacak olanlar.”

Kitlenin ortak noktasının ise ‘mevcut yönetimden ve yarattığı sorunlardan duyulan rahatsızlık’ olduğu belirtiliyor.

Çalışmaya göre bu kitlenin ana tanım başlıkları arasında “gençler, kadınlar, kentliler, kırsal odaklılar, bölgeler, işsizler, iyi bir hayat arzusu olanlar, ülkeden ayrılmamak için neden arayanlar” gibi gruplar yer alıyor.

Bu başlıkların altındaysa yaşadıklarını dile getirdikleri sorunlar, bu sorunlara çözüm beklentileri ve bunun oy verme davranışlarını nasıl etkileyeceğine dair veriler yer alıyor. CHP’liler bu kitlenin tamamının kendi kitleleri veya ‘altılı masa’ kitlesi olmadığına özellikle dikkat çekiyor.

Buna göre kitlenin ‘ciddi bir bölümü’ ‘altılı masa’ seçmeninden oluşurken ayrıca masa dışı partilere oy verecekler olanlar ve oy verme davranışları sorunlarla birlikte ideolojileriyle belirlenecek olanlar da yer alıyor.

CHP’lilere göre kitlelerin davranışlarını ‘hükümet programı’ etkiliyor

Çalışmanın sürdüğünü aktaran partililer, geniş bir veri topluluğu üzerinde uzmanlarla çalışıldığını söyledi: “Bu veriler anlamlı hale getirildikçe muhalefet olarak seçimleri kazanmaya ne kadar yakın olduğumuzu görüyoruz. Geriye bu yüzde 60’lık kitlenin oy verme davranışlarını doğrudan etkileyecek politikalar üretmek kalıyor. Bunun da hükümet programıyla çözüme kavuşacağını unutmamak gerekiyor.”

CHP’de hedef, belirlenen bu kitle üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu verileri ‘altılı masa’nın seçim çalışmaları için devreye sokmak. Partililer burada hem Meclis hem de ortak aday için oy toplama hedefine odaklanıyor: “Yüzde 60’lık bu kitlenin içinde CHP’ye veya altılı masa ortaklarımıza oy verecek olanlar var. Ayrıca diğer muhalefet ittifakına oy vereceğini belirtenler de bulunuyor. Buradan hareketle, bu kitle ile Meclis’te çoğunluğu yakalamak mümkün olacak. Ayrıca farklı ittifak ve partilere oy verenlerin aday belirleme sürecinin sonuçlanmasını beklediği de görülüyor. Çok düşük bir fire ile ortak aday etrafında da bu kitleyi toplamamız halinde değişim çok yakın görünüyor.”