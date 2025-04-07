CHP'nin parti meclisi belli oldu: Berkay Gezgin de listede

21’inci CHP Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan Özgür Özel’in anahtar listesi kabul edildi. ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla tanınan tutuklu Berkay Gezgin de parti meclisine girdi.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Kurultayda tek aday olması beklenen Özel’in dışında iki isim daha aday olacağını duyurmuştu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.

Uysal, adaylıktan çekilme kararını bugün X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmemişti.

Dün Özel, 1171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Saat 20:00 sularında başlayan parti meclisi (pm) ve YDK ile bilim kültür kurulu üyelikleri için seçimler saat 23:50’de tamamlandı. Oy sayımı 03:30’te bitti.

Solda Ekrem İmamoğlu ve Berkay Gezgin. Fotoğraf: X

PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, genel başkan Özgür Özel’in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan ‘Denge ve Dayanışma’ ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan ‘Ortak Akıl Ortak Vicdan’ listelerindeki isimler yarıştı.

Açıklanan sonuçlara göre CHP lideri Özel’in anahtar listesi firesiz geçti.

Anka’nın aktardığına göre bin 323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultaydaki seçimlere göre CHP’nin yeni PM’si şu isimlerden oluşuyor:

Deniz Yavuzyılmaz

Suat Özçağdaş

Mahmut Tanal

M. Gül Çiftci Binici

Ensar Aytekin

Hikmet Erbilgin

Gamze Taşcıer

Ali Abbas Ertürk

Canan Taşer

Mahir Yüksel

Namık Tan

Turgay Özcan

Selin Sayek Böke

Özgür Karabat

Berkay Gezgin

Erhan Adem

Baki Aydöner

Semra Dinçer

Saniye Barut

Deniz Yücel

Nuhayat Altaca Kayışoğlu

Ozan Işık

Ali Haydar Hakverdi

Yalçın Görgöz

Burhanettin Bulut

Ali Haydar Fırat

Murat Bakan

Melisa Uğraş

Pınar Uzun Okakın

Ulaş Karasu

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Yalım Halıcı

Nazan Güneysu

Burcu Mazıcıoğlu

Mehmet Necati Yağcı

Zeliha Aksaz Şahbaz

İsmail Atakan Ünver

Ecevit Keleş

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Berna Özgül

Şengül Yeşildal

Mehmet Alkım Denizaslanı

Gökhan Zeybek

Uğurcan İrak

Özgür Ceylan

Sinem Kırçiçek

Sevgi Kılıç

Engin Özkoç

Niyazi Şen

Aylin Nazlıaka

Ahmet Hakan Uyanık

Uygar Parçal

YDK listesinde şu isimler yer aldı:

Özgür Sağlam

Deniz Çakır

Turan Taşkın Özer

Ayça Akpek Şenay

Süleyman Bülbül

İsmail Emre Telci

Nurdan Yücal

Esin Fatma Temel

Aysemin Gülmez

Hümeyra Akkuş Sandıkçı

Deniz Demiröz

Özkan Tice

Ali Balta

Ekincan Aksoy

Remzi Kazmaz

Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri şöyle:

Yalçın Karatepe

Yankı Bağcıoğlu

Emine Uçak Erdoğan

Gülşah Deniz Atalar

Gökçe Gökçen

Bahadır Erdem

Baran Bozoğlu

Berker Esen

Baran Seyhan

Armağan Erdoğan

Örsan Kunter Öymen

Taner Demirer

PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu: