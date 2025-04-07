CHP'nin parti meclisi belli oldu: Berkay Gezgin de listede

21’inci CHP Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan Özgür Özel’in anahtar listesi kabul edildi. ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla tanınan tutuklu Berkay Gezgin de parti meclisine girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.
Kurultayda tek aday olması beklenen Özel’in dışında iki isim daha aday olacağını duyurmuştu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.
Uysal, adaylıktan çekilme kararını bugün X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmemişti.
Dün Özel, 1171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.
Saat 20:00 sularında başlayan parti meclisi (pm) ve YDK ile bilim kültür kurulu üyelikleri için seçimler saat 23:50’de tamamlandı. Oy sayımı 03:30’te bitti.
PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, genel başkan Özgür Özel’in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan ‘Denge ve Dayanışma’ ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan ‘Ortak Akıl Ortak Vicdan’ listelerindeki isimler yarıştı.
Açıklanan sonuçlara göre CHP lideri Özel’in anahtar listesi firesiz geçti.
Anka’nın aktardığına göre bin 323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultaydaki seçimlere göre CHP’nin yeni PM’si şu isimlerden oluşuyor:
- Deniz Yavuzyılmaz
- Suat Özçağdaş
- Mahmut Tanal
- M. Gül Çiftci Binici
- Ensar Aytekin
- Hikmet Erbilgin
- Gamze Taşcıer
- Ali Abbas Ertürk
- Canan Taşer
- Mahir Yüksel
- Namık Tan
- Turgay Özcan
- Selin Sayek Böke
- Özgür Karabat
- Berkay Gezgin
- Erhan Adem
- Baki Aydöner
- Semra Dinçer
- Saniye Barut
- Deniz Yücel
- Nuhayat Altaca Kayışoğlu
- Ozan Işık
- Ali Haydar Hakverdi
- Yalçın Görgöz
- Burhanettin Bulut
- Ali Haydar Fırat
- Murat Bakan
- Melisa Uğraş
- Pınar Uzun Okakın
- Ulaş Karasu
- Bedirhan Berk Doğru
- Hikmet Yalım Halıcı
- Nazan Güneysu
- Burcu Mazıcıoğlu
- Mehmet Necati Yağcı
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- İsmail Atakan Ünver
- Ecevit Keleş
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Berna Özgül
- Şengül Yeşildal
- Mehmet Alkım Denizaslanı
- Gökhan Zeybek
- Uğurcan İrak
- Özgür Ceylan
- Sinem Kırçiçek
- Sevgi Kılıç
- Engin Özkoç
- Niyazi Şen
- Aylin Nazlıaka
- Ahmet Hakan Uyanık
- Uygar Parçal
YDK listesinde şu isimler yer aldı:
- Özgür Sağlam
- Deniz Çakır
- Turan Taşkın Özer
- Ayça Akpek Şenay
- Süleyman Bülbül
- İsmail Emre Telci
- Nurdan Yücal
- Esin Fatma Temel
- Aysemin Gülmez
- Hümeyra Akkuş Sandıkçı
- Deniz Demiröz
- Özkan Tice
- Ali Balta
- Ekincan Aksoy
- Remzi Kazmaz
Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri şöyle:
- Yalçın Karatepe
- Yankı Bağcıoğlu
- Emine Uçak Erdoğan
- Gülşah Deniz Atalar
- Gökçe Gökçen
- Bahadır Erdem
- Baran Bozoğlu
- Berker Esen
- Baran Seyhan
- Armağan Erdoğan
- Örsan Kunter Öymen
- Taner Demirer
PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:
- Orhan Sarıbal
- Deniz Demir
- Mustafa Tunç Soyer
- Koza Yardımcı
- Oğuz Kaan Salıcı
- Müslim Sarı
- Ali Öztunç
- Selçuk Sarıyar
- Mahir Polat
- Gonca Yelda Orhan