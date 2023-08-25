CHP’lilere ‘Siz Kandil’densiniz’ diyen şüphelinin yedi yıl dört ay hapsi istendi

Seçim döneminde İstanbul’un Güngören ilçesindeki CHP standına giderek hakaret ve tehdit eden Hayri Mutlu isimli şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Mutlu’nun yedi yıl dört aya kadar hapsini istedi.

29 Nisan’da standa giden Mutlu, “Siz Kandil’densiniz, şehitliğin önünde bu standı açamazsınız, bu standı buradan kaldıracaksınız” diyerek CHP’lileri hedef almıştı.

CHP’nin suç duyurusunda bulunmasıyla soruşturma başlatan Bakırköy Başsavcılığı, şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, ‘siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi’ ve ‘hakaret’ suçundan Mutlu’nun yedi yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.