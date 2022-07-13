CHP’li vekilden bakanlığa yeni Covid-19 dalgası uyarısı

Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığının altını çizen CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Sağlık Bakanlığı’nı yeni bir Covid-19 dalgasına karşı uyardı.

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Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuşmuştu ama uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son iki haftada dünya genelinde Covid-19 vakaları yüzde 30 oranında arttı. Türkiye’de de resmi rakamlara göre bile artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı, son bir haftada ülkede 57 bin 113 yeni Covid-19 vakası saptandığını açıkladı. Uzmanlar gerçek rakamın 100 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Seyahatlerin artması, toplu ulaşımlarda maskelerin çıkarılması, kalabalıkların kapalı ortamlarda maskesiz bir şekilde bir araya gelmesi nedeniyle Covid-19 vakalarının arttığını vurgulayan Yılmazkaya, “Önlemlerin tamamen kaldırılması vatandaşı bir rehavete itmiştir. Bu rehavetin sonucu ise yeni bir salgın dalgasıyla karşımıza çıkabilir” diye uyardı.

Covid-19 vakalarının ülke genelinde hızla artığının altını çizen CHP’li vekil, son dönemlerde hastanelere; ateş, terleme, ağrı şikayetleriyle başvuran birçok hastanın Covid-19 olduğuna dikkat çekti.

Yurttaşları maskelerden vazgeçmemeye çağıran Yılmazkaya, şunları dedi: “Geçirdiğimiz bayram ve devam eden bayram tatili nedeniyle özellikle insanların çok sık bir araya gelmesi, kapalı ortamları ve toplu ulaşımı daha fazla kullanılması (maskesiz), olasıdır ki vaka sayısında büyük bir artışı karşımıza getirecektir.

Ülkemiz genelinde ve ilim Gaziantep’te Covid nedeniyle hastaneye yatış hızı artmaya başladı. Tedbirlerin neredeyse tamamen ortadan kaldırılması sonucu vatandaş tarafından rahat ve özensiz davranılması vakaları artırıyor.”

Şu andaki varyantının bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, eksik aşıların bir an önce yapılması, toplu ulaşımlarda maske kullanılmasının, kapalı ve kalabalık ortamlarda maskenin çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.