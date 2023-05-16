CHP’li Toprak: YSK verilerinde çok ciddi hatalar mevcut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, YSK veri girişlerinde ciddi hatalar olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 49,50, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 44,89 oranında oy aldı. Seçim böylece ikinci tura kaldı.

Ancak özellikle sosyal medyaya da yansıyan tutanaklar üzerinden seçim sonuçları tartışılıyor.

CHP’li Toprak da konuya dair şunları kaydetti:

“YSK’nın partilerle paylaştığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; YSK veri girişleriyle ıslak imzalı sandık kurulu tutanakları arasında çok sayıda ciddi hata mevcuttur. Tüm yasal itirazlarımızı yapıyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, sürecin takipçisiyiz. Bir oyumuzun dahi hakkını yedirmeyiz.”

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