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Yaramazlara biraz batar!

CHP’ye sosyal medyadan çağrı: YSK’ya

Çok sayıda sandıktan bildirilen itirazlar üzerine sosyal medyada CHP yönetiminin Yüksek Seçim Kurul nezdinde hareket geçmesi yönünde çağrılar yoğunlaştı.

Özellikle bugün ıslak imzalı tutanaklar ile YSK’ya bildirilen sayılar arasında uyumsuzluk bulunduğuna dikkat çekilen çok sayıdı paylaşım yapıldı.


Bu yönde Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’ndan açıklama da geldi.

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Twitter’da başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine oylara sahip çıkılmadığı yönünde eleştiriler yükseldi.

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