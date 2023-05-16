CHP’ye sosyal medyadan çağrı: YSK’ya

Çok sayıda sandıktan bildirilen itirazlar üzerine sosyal medyada CHP yönetiminin Yüksek Seçim Kurul nezdinde hareket geçmesi yönünde çağrılar yoğunlaştı.
Özellikle bugün ıslak imzalı tutanaklar ile YSK’ya bildirilen sayılar arasında uyumsuzluk bulunduğuna dikkat çekilen çok sayıdı paylaşım yapıldı.
Bu yönde Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’ndan açıklama da geldi.
Twitter’da başta CHP olmak üzere muhalefet partilerine oylara sahip çıkılmadığı yönünde eleştiriler yükseldi.
- Çok okunanThe Weeknd asıl adına döndü: Abel Tesfaye
- Çok okunanCHP sil baştan: İmamoğlu ve Kaftancıoğlu direksiyonda
- Çok okunanUzattığı saçıyla annesine peruk yaptırdı
- Çok okunanEzhel, son siyasi paylaşımlarını yaptı: Nefretinizi asla unutmayacağım
- Çok okunanCHP’de ikinci tur stratejisi belirlendi
- Çok okunanHÜDA-PAR dörtte dört yaptı