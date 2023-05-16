CHP’ye sosyal medyadan çağrı: YSK’ya

Burada binlerce insan kendi sandığını kontrol edip ihbarda bulunuyor. Partilerin bunların ne kadarını dikkate aldığını, teyidini yaptığını bilmiyoruz. YSK'ya itiraz süreleri ile ilgili başvuru yapılması ve sürecin "rutin" gibi yönetilmemesi seçmenlerin ana talebi. https://t.co/e2NSowcPf6