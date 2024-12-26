CHP'li Sarıbal: Bütçeden çiftçiye 135 milyar lira, faizciye 1 trilyon 950 milyar lira

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2025 bütçesinde çiftçiye 135 milyar lira ayrıldığını fakat faizciye 1 trilyon 950 milyar lira verileceğini söyledi.

Orhan Sarıbal. Fotoğraf: AA

Sarıbal, 2025 bütçesinde tarıma ayrılan payın çok yetersiz olduğunu ve çiftçinin zor durumda olduğunu söyledi.

Meclis’teki basın toplantısında Sarıbal, vatandaş için ucuz gıdanın hayal olduğunu, bugün kuşbaşı etin kilo fiyatının 650-750 lira arası, kemikli etin en düşük fiyatının 550 lira olduğunu belirtti. Geçen yıl 50 lira olan tavuk etinin bu sene 100 lira olduğunu ve Türkiye’de 8,5 milyon çocuğun düzenli süt içmediğini söyledi.

CHP’li vekil, 2025 bütçesinde tarıma ayrılan payın 135 milyar lira olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Faize 1 trilyon 950 milyar lira. 2 milyondan fazla çiftçinin çalıştığı, ürettiği, 86 milyon insanın karnını doyurmaya çalıştığı bir sektöre 135 milyar destek ama oturduğu yerden bir avuç faizciye, lobiye 1 trilyon 950 milyar faiz. Tam 15 kat.

Sadece çiftçinin 2025 içinde mazota vereceği para 130 milyarın üzerinde, bunun 60 milyarı mazottan ÖTV, KDV olarak geri alınacak. Geriye kalıyor 75 milyar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çiftçinin yok edilmesi, öldürülmesi demek.”

Ayrıca tavuk eti, dana eti ve koyun etinin alımında büyük düşüş yaşandığını belirten Sarıbal, bunun yoksulluğun ve açlığın karşılığı olduğunu vurguladı.